ЄС відклав санкції проти Росії, щоб дати шанс дипломатії – Могеріні

Про це заявила представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні, повідомляє Радіо Свобода.

За її словами, це рішення було обговорене із представниками країн так званого «нормандського формату» – України, Росії, Франції та Німеччини.

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«Ми обговорили і ухвалили список додаткових санкцій, який складається з 19 фізичних і 9 юридичних осіб, що потраплять під замороження активів і візові заборони, як і було вирішено під час нашої зустрічі 10 днів тому. Для того, щоб дати шанс для наших дипломатичних зусиль, максимум шансів для успіху, ми одноголосно вирішили відкласти запровадження цих заходів до понеділка, 16 лютого, оскільки віримо, що це наш обов’язок зробити цю спробу і дати цей шанс», – зазначила Могеріні.

Сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС схвалили розширення списку санкцій у зв’язку з українським конфліктом, але домовилися почекати з імплементацією рішення до 16 лютого.