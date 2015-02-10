У Берліні завершилася таємна зустріч "нормандської четвірки"
01:49, 10 лютого 2015Світ
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Пізно ввечері 9 лютого у Берліні завершилася зустріч представників міністерств закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції. "Нормандська четвірка" збиралася для того, щоб обговорити майбутні переговори в Мінську 11 лютого.
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на дипломатичне джерело.
Переговори в Берліні тривали 7 годин, про їхні результати поки нічого не відомо, тому що вони проходили в закритому для преси режимі.
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Росію на переговорах представляв заступник голови МЗС Григорій Карасін, з німецької сторони у зустрічі брав участь статс-секретар МЗС ФРН Маркус Едерер, якого місцеві ЗМІ називають довіреною особою глави МЗС Франка-Вальтера Штайнмайєра.
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