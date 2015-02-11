МЗС РФ: Україна зможе відновити контроль над кордоном тільки після закінчення бойових дій
Лавров хоче, щоб Україна почала домовлятися з бойовиками.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що відновлення контролю на кордоні окупованої частини України з РФ "нереалістичне" до закінчення бойових дій, з цього питання потрібно домовлятися з бойовиками ДНР і ЛНР.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.
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"Безумовно, якщо зараз, коли йдуть бойові дії, є бажання поставити на перше місце питання відновлення контролю української влади над кордоном на всій його протяжності між Україною і Росією, то на ділянках, контрольованих ополченням, треба домовлятися з ДНР і ЛНР. Здається, це очевидно", - сказав він.
При цьому Лавров вважає, що бойовики вельми конструктивно взаємодіють із спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, учасники якої "за домовленістю з владами ДНР і ЛНР вже кілька разів відвідували деякі КПП на українському боці кордону, що на даний момент контролюються ополченцями".
"Повторю, домовлятися про це потрібно з представниками Луганська і Донецька. Я сильно сумніваюся, що в розпал бойових дій (коли з боку української влади робляться спроби поліпшити своє військове становище «на землі», мабуть, з розрахунку на те, щоб потім використовувати це на Мінській зустрічі) представники ЛНР і ДНР погодяться, щоб питання контролю над кордону було встановлене як найголовніший пункт і попередня умова для всього іншого", - сказав Лавров.
За його словами, відновлення контролю на кордоні, "поки йдуть бойові дії і не вирішено багато інших питань, це просто нереалістично".
Лавров укотре заявив, що головне – це виконувати Мінські домовленості, в яких йдеться про необхідність забезпечення законодавчим шляхом особливого статусу цих територій на Донбасі, надання гарантій безпеки органам влади, які будуть там обрані, і необхідності амністії і припинення переслідування всіх учасників подій на сході України.
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При цьому він заявив про необхідність відновлення економічних зв'язків між Донбасом і рештою території України.
"Натомість зараз ми спостерігаємо економічну блокаду, відсікання Донбасу від зони гривні, встановлення якогось контролю на дорогах, що ведуть із Донбасу на решту українських територій. Кажучи прямо - це спроба економічного і соціального задушення паралельно з військовим придушенням цих територій", - заявив Лавров.
За його словами, в таких умовах віддати ще і російську частину кордону – означає відрізати себе навіть від гуманітарної допомоги і дозволити себе оточити.