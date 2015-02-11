Україна на переговорах у Мінську буде вимагати відновлення контролю над кордоном - Клімкін

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає ТВі.

"По-перше, переговори мають відбутися сьогодні ввечері в Мінську... Для мене ключовим сигналом у Мінську має стати, по-перше, спільне бачення щодо виконання всього (саме все, – я підкреслюю) пакету Мінських домовленостей. Другий момент – нам потрібна готовність російської сторони працювати над усіма елементами Мінських домовленостей. І по-третє, – і це ключовий момент – ми повинні досягти реального припинення вогню разом із відведенням важкої артилерії, разом із контролем з боку ОБСЄ за цим процесом і за елементами контролю над українсько-російським кордоном", – сказав він.

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"Нам конче потрібно, щоб ОБСЄ мала можливість уповні контролювати українсько-російський кордон – ось це і будуть ключові моменти для сьогоднішніх переговорів", – додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що сьогодні в Мінську відбудеться зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» - президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель і Путіна.

Нагадаємо, що зустріч "нормандської четвірки" в Мінську розпочнеться в середу, 11 лютого, о 16:00.