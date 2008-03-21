30 тонн соляної кислоти потрапило в китайську річку

На швидкісній дорозі Пекін-Чжухай на території південної китайської провінції Гуандун зіткнулися чотири машини, включаючи автоцистерну, що перевозила кислоту, повідомляють місцеві ЗМІ. Весь вміст цистерни витік і прокладеним вздовж дороги водостоком потрапив у річку, яка забезпечує водою 100-тисячне населення повіту Фоган.

Власті повіту вжили екстрених заходів по запобіганню можливим тяжким наслідкам забруднення водоймища. Зокрема, були мобілізовані люди і техніка для знезараження забрудненої води.

На даний момент випадків отруєння водою серед населення повіту не зареєстровано.

Газета.ру