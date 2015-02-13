Сенат США закликав Росію звільнити Савченко

Сенат США (Верхня палата Конгресу) закликав Російську Федерацію звільнити українську льотчицю, народного депутата Надію Савченко та інших незаконно затриманих осіб.

Як повідомляє сайт Сенату США, відповідна резолюція S.Res.52 була прийнята у ніч на 13 лютого одноголосно. Автором резолюції виступив сенатор від Демократичної партії Бенджамін Кардін.

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У резолюції Сенат США засуджує уряд РФ за незаконне позбавлення волі Савченко та закликає Росію звільнити українську льотчицю та інших незаконно затриманих осіб. Таким чином Сенат висловлює солідарність з Україною.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого у Мінську за підсумками переговорів лідерів «нормандської четвірки» було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Як підкреслив президент України Петро Порошенко, коментуючи підписані домовленості, вони, зокрема, передбачають звільнення усіх заручників протягом 19 днів.

Порошенко сказав, що під час переговорів було порушено питання про звільнення Савченко. «Я був поінформований, що це має бути зроблено найближчим часом, після закінчення медичної експертизи і попереднього слідства. Я звернувся, щоб це було зроблено негайно, і це було підтримано канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом», - сказав Порошенко.

Сьогодні, 13 лютого, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання про Савченко як таке на переговорах у Мінську в «нормандському форматі» не обговорювався.

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Раніше, 10 лютого, Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 13 травня.

Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю звинуватили у незаконному перетині кордону.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко було обрано народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.