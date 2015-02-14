У Канаді поліція запобігла масовому розстрілу людей терористами

Співробітники канадської поліції повідомили про запобігання підготовленому масовому розстрілу жителів міста Галіфакс (провінція Нова Шотландія) в День святого Валентина, пише РИА Новости.

За повідомленням правоохоронних органів, у ході проведеної спецоперації вдалося заарештувати трьох можливих терористів: 23-річну жінку, а також двох чоловіків у віці 20 і 17 років. Четвертий підозрюваний - молодий чоловік 19 років - був виявлений загиблим за нез'ясованих обставин у власному будинку, коли поліція прийшла, щоб заарештувати його.

Читайте такожАкції солідарності з жертвами терактів у Парижі відбулися в КанадіЯк наголошується, зловмисники планували 14 лютого відправитися в одне з місць великого скупчення людей у Галіфаксі, "щоб відкрити стрілянину по мирних громадянах, а після - покінчити з собою". Також уточнюється, що двоє змовників - американка з Ілінойса і канадець із Тімберлеї - мали доступ до зброї.

"Ми хочемо, щоб люди знали: ми були поінформовані, діяли оперативно та відвернули загрозу", - йдеться в заяві, опублікованій у записі Королівської канадської кінної поліції в Facebook.