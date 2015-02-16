Кобзон "радий" опинитися в списку санкцій
Народний артист СРСР і депутат Держдуми Йосип Кобзон заявив, що радий опинитися в списку санкцій Євросоюзу по Україні, який був опублікований в понеділок.
Раніше в Офіційному журналі ЄС з'явилася інформація про те, що Кобзон і депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін включені до списку санкцій ЄС по Україні. Фігурантам списку заборонений в'їзд у країни ЄС, їхні активи в Євросоюзі заморожені, пише РИА Новости.
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"Я дуже радий, що я у цьому списку. Велике (їм) спасибі", - сказав Кобзон.
Глави МЗС країн-членів ЄС 29 січня після обстрілу бойовиками Маріуполя доручили підготувати пропозиції щодо розширення списку індивідуальних санкцій.
Постпреди погодили список 5 лютого, а 9 лютого міністри на новому засіданні взяли його, відклавши публікацію і вступ в силу до 16 лютого, щоб не заважати переговорам по врегулюванню в Україні у "нормандському форматі".