КПРФ планує відкрити представництва в Донецьку, Луганську та Харкові

Про це повідомив журналістам заступник голови ЦК КПРФ Валерій Рашкін.

Мітинги прихильників федералізації під російськими прапорами проходять в останні два дні на сході України - в Донецьку, Харкові та Луганську, їхні учасники вимагають провести референдум про статус своїх регіонів. З березня акції протесту проходять на сході України кожні вихідні, їх учасники не визнають легітимності нових губернаторів, призначених після відсторонення від влади президента Віктора Януковича, і вимагають федералізації країни, пише РИА Новости.

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"Треба розуміти, що люди, які беруть участь в акціях і мітингах у цих містах, проти яких влада готова застосувати репресивні методи аж до використання армії, відстоюють своє право на свободу, на гідне життя, на життя як таке. Сьогодні ці люди знаходяться між молотом і ковадлом. З одного боку - радикали і агресивно налаштовані по відношенню до російськомовного населення західні регіони, з іншого боку - сили, які прийшли до влади в результаті збройного захоплення і які не роблять нічого для того, щоб припинити кризу і захистити російськомовне населення південно-східних областей. В цих умовах КПРФ має намір відкрити свої політичні представництва в Донецьку, Луганську, Харкові і, можливо, в інших містах", - сказав Рашкін.

За його словами, партія буде вести моніторинг порушення прав і свобод російськомовного населення, надавати консультаційну, юридичну та іншу підтримку.