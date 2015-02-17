Німеччина 27 березня ратифікує Угоду про асоціацію України і ЄС

Про це в ході зустрічі з президентом України Петром Порошенко заявив голова Бундестагу Норберт Ламмерт, повідомляє прес-служба глави держави.

Під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, питання взаємодії в контексті ратифікації Німеччиною Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. У зв'язку з цим, Порошенко висловив надію на те, що Бундестаг найближчим часом ратифікує Угоду.

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У свою чергу, голова Бундестагу повідомив, що відповідне голосування заплановане на 27 березня поточного року, і запевнив, що питання поглиблення німецько-українських відносин приділяється значна увага з боку німецьких парламентаріїв.