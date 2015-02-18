Більше третини росіян очікують урізання зарплат і скорочень - опитування

Як зазначається, фактичного зростання безробіття в оточенні респондентів не спостерігається, навпаки, індекс актуальність даної проблеми знизився, повідомляє Росбалт.

За словами 68% опитаних, в останні кілька місяців серед їхніх знайомих і рідних не було випадків втрати роботи. Про звільнення близьких повідомила чверть респондентів (24%). При цьому в колі малоосвічених верств населення та мешканців малих міст рівень безробіття вищий, ніж серед тих, які мають вищу освіту і мешканців столичних міст.

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Ймовірності скорочення не виключають 38% росіян, а 7% впевненими в ній. Однак 50% громадян країни вважають, що цього не станеться.

Близько третини опитаних вважають можливу затримку зарплати (37%) або зниження розмірів окладу (35%).

В той же час кожен п'ятий висловив переконання, що зможе знайти гідну роботу без яких-небудь труднощів.