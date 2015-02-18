У Латвії визнали, що у ЄС немає плану реагування на гібридну війну

Про це заявив міністр оборони Латвії Раймонд Вейоніс. В інтерв'ю Латвійському телебаченню він заявив, що проблема гібридної війни - досить нова, і тому країни Євросоюзу і Латвія планують знайти спосіб боротьби з нею, передає Новое Время з посиланням на Delfi.

За його словами, європейському співтовариству слід розробити стратегію оперативного реагування на загрозу в разі її виникнення.

Читайте такожМЗС Данії: Європі треба готуватися до російської "гібридної війни"

Крім того, Вейоніс зазначив, що за час головування Латвії в Раді ЄС обговорюватимуться питання розпізнавання загроз гібридної війни.

Нагадаємо, нещодавно Латвія все ж заявила про готовність до можливого сценарію "гібридної війни", "взявши до уваги" все, що сталося в Україні. Схожі сигнали звучать і з боку влади Естонії.