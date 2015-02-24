Зниклий малайзійський «Боїнг» хтось навмисно повів із курсу в бік Антарктиди

Такий висновок зробили експерти авіаційних катастроф після аналізу супутникових даних літака, який летів рейсом MH370 з Куала-Лумпура в Пекін, пише Lenta.ru з посиланням на газету The New Zealand Herald.

Фахівці не виключають, що до зміни маршруту могли бути причетні зловмисники. За їх даними, після того, як борт пропав з екранів радарів, він перебував у польоті ще кілька годин. Літак встиг зробити три повороти, в результаті чого «Боїнг» попрямував на південь - у бік Антарктиди.

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Такі маніпуляції, на думку експерта Малкольма Бреннера, говорять про те, що «хтось навмисно повів лайнер з курсу».

«Боїнг 777», який прямував з Куала-Лумпура в Пекін, пропав з радарів в ніч на 8 березня 2014 року. На борту перебували 12 членів екіпажу і 227 пасажирів з 14 країн світу. Поки немає ніяких відомостей про те, що могло статися з лайнером. Передбачається, що авіакатастрофа сталася в південній частині Індійського океану.