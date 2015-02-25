У Туреччині розбилися два бойові літаки: загинули 4 пілоти

У катастрофі загинули всі чотири пілота, заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Ефкан Ала, передає ТАСС.

За попередніми даними, літаки, швидше за все, зіткнулися в повітрі. Також розглядається вплив поганої погоди на політ.

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Представники Департаменту стихійних лих і катастроф вже виявили уламки обох літаків. Очевидці стверджують, що чули сильний вибух в повітрі. Йде розслідування.