У Туреччині розбилися два бойові літаки: загинули 4 пілоти
03:29, 25 лютого 2015Світ
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Два військових літаки F-4 під час навчального польоту зазнали катастрофи в провінції Малатья на сході Туреччини
У Туреччині розбилися два бойові літаки: загинули всі пілоти vpk.name
У катастрофі загинули всі чотири пілота, заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Ефкан Ала, передає ТАСС.
За попередніми даними, літаки, швидше за все, зіткнулися в повітрі. Також розглядається вплив поганої погоди на політ.
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Представники Департаменту стихійних лих і катастроф вже виявили уламки обох літаків. Очевидці стверджують, що чули сильний вибух в повітрі. Йде розслідування.
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