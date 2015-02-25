У Британії узаконили народження дітей «з трьома батьками»
Великобританія стала першою країною в світі, яка узаконила зміну генів людини з метою появи на світ дітей "з трьома батьками".
Палата лордів парламенту 280 голосами проти 48 схвалила відповідну поправку до закону про штучне запліднення. Про це повідомляє ТАСС.
На початку цього місяця в підтримку цього проголосувала Палата громад (нижня палата) законодавчого органу.
Поправка дозволяє використовувати при штучному заплідненні гени трьох осіб - батьків і стороннього донора-жінки. Автори ініціативи сподіваються, що це допоможе усунути ризик виникнення спадкових захворювань, викликаних порушеннями в генах мітохондрій. Так називаються частини клітини, які служать для неї джерелом енергії.
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Критики вважають, що принципове рішення допустити появу на світ людей з навмисно зміненими генами може призвести в майбутньому до появи людей з заданими властивостями, так званих "дизайнерських дітей".