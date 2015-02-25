У Британії узаконили народження дітей «з трьома батьками»

Палата лордів парламенту 280 голосами проти 48 схвалила відповідну поправку до закону про штучне запліднення. Про це повідомляє ТАСС.

На початку цього місяця в підтримку цього проголосувала Палата громад (нижня палата) законодавчого органу.

Поправка дозволяє використовувати при штучному заплідненні гени трьох осіб - батьків і стороннього донора-жінки. Автори ініціативи сподіваються, що це допоможе усунути ризик виникнення спадкових захворювань, викликаних порушеннями в генах мітохондрій. Так називаються частини клітини, які служать для неї джерелом енергії.

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Критики вважають, що принципове рішення допустити появу на світ людей з навмисно зміненими генами може призвести в майбутньому до появи людей з заданими властивостями, так званих "дизайнерських дітей".