HRW закликала ООН ввести ембарго на озброєння Сирії

HRW звинуватила режим Башара Асада в порушенні заборони Ради Безпеки ООН на використання бочкових бомб проти цивільного населення, передає Бі-бі-сі.

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Як заявляють в HRW, організації вдалося задокументувати факти використання урядовими військами таких снарядів в 450 різних місцях в Сирії за останній рік.

Президент Сирії Башар Асад 2 тижні тому заперечував, що його війська використовують бочкові бомби.

В результаті конфлікту в Сирії, який триває вже 4 роки, загинули більш ніж 200 тис. осіб і ще як мінімум 6 млн були змушені тікати з країни.