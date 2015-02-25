HRW закликала ООН ввести ембарго на озброєння Сирії
08:19, 25 лютого 2015Світ
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Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) закликала ООН ввести ембарго на постачання зброї владі Сирії.
REUTERS
HRW звинуватила режим Башара Асада в порушенні заборони Ради Безпеки ООН на використання бочкових бомб проти цивільного населення, передає Бі-бі-сі.
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Як заявляють в HRW, організації вдалося задокументувати факти використання урядовими військами таких снарядів в 450 різних місцях в Сирії за останній рік.
Президент Сирії Башар Асад 2 тижні тому заперечував, що його війська використовують бочкові бомби.
В результаті конфлікту в Сирії, який триває вже 4 роки, загинули більш ніж 200 тис. осіб і ще як мінімум 6 млн були змушені тікати з країни.
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