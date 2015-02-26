Смертник влаштував вибух біля посольства Ірану в Кабулі

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Афганістану Мохаммад Аюб Салангі, об'єктом нападу став автомобіль посольства Туреччини, припаркований поряд з турецької дипмісією, передає Бі-бі-сі

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В результаті вибуху водій загинув, ще один отримав поранення, повідомив заступник голови МВС.

Посольство Туреччини розташовується в дипломатичному кварталі в центрі Кабула поблизу посольства Ірану. Вибухова хвиля відчувалася у всьому кварталі.

Відповідальність за вибух взяв на себе рух Талібан: в поширеному повідомленні в засобах масової інформації таліби заявили, що метою нападу була "іноземна транспортна колона".