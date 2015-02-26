Смертник влаштував вибух біля посольства Ірану в Кабулі
08:30, 26 лютого 2015Світ
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Один чоловік загинув, інший отримав серйозні поранення в результаті вибуху біля воріт посольства Ірану в столиці Афганістану.
REUTERS
Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Афганістану Мохаммад Аюб Салангі, об'єктом нападу став автомобіль посольства Туреччини, припаркований поряд з турецької дипмісією, передає Бі-бі-сі
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В результаті вибуху водій загинув, ще один отримав поранення, повідомив заступник голови МВС.
Посольство Туреччини розташовується в дипломатичному кварталі в центрі Кабула поблизу посольства Ірану. Вибухова хвиля відчувалася у всьому кварталі.
Відповідальність за вибух взяв на себе рух Талібан: в поширеному повідомленні в засобах масової інформації таліби заявили, що метою нападу була "іноземна транспортна колона".
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