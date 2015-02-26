У Німеччині хочуть збільшити кількість танків через конфлікт в Україні

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Наголошується, що зараз німецька армія скорочує кількість танків Leopard 2, як це передбачено військовою реформою. Так, у часи холодної війни їх налічувалося 3500, тепер їх повинні скоротити до 225. Наразі розглядається можливість збільшення цього показника.

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Згідно з повідомленням, зараз німецька армія забезпечена танками та іншою важкою технікою на 75%.

У свою чергу прес-секретар міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляен підтвердив, що у відомстві вивчають питання про "модернізацію та додаткові заходи", але зазначив, що мова йде не про найближчі місяці, а про наступноме десятиліття, і бюджету на 2016 рік це не стосується.