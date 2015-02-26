У Росії хочуть обкласти Google додатковим податком

За його словами, у всіх європейських країнах сьогодні фактично існує в тій чи іншій мірі або законопроект, або закони, які фіксують, якщо пошуковик публікує будь-яку інформацію, яка була в газеті або журналі, то ця газета або журнал отримують фіксовану ціну, пише РИА Новости.

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"В Іспанії, наприклад, прийняли законопроект, коли Google відраховує 7% від свого доходу в країні іспанським засобам масової інформації", - сказав Бірюков на розширеному засіданні Комітету Держдуми з інформаційної політики.