Парламент Австрії заборонив іноземцям фінансувати мусульманські організації

Парламент Австрії прийняв "Закон про іслам", що забороняє іноземне фінансування мусульманських організацій. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер.

Крім того, згідно з цим законом, таким організаціям дозволяється використовувати Коран тільки в офіційному перекладі на німецьку мову.

28-річний глава МЗС Австрії Себастьян Курц (Sebastian Kurz), який вважається найпопулярнішим в країні політиком, заявив, що в його державі має бути "австрійський варіант ісламу, а не той, який нав'язаний іншими країнами".

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В Австрії проживає 500 тис. мусульман, які складають приблизно 6% від населення країни. За урядовими оцінками, близько 170 австрійців вступили в ряди джихадистів в Сирії та Іраку.

Цей закон підтримали католицькі єпископи Австрії, але неохоче прийняла найбільша мусульманська організація країни IGGiO. Крім того, він викликав невдоволення з боку Туреччини, яка активно підтримує австрійських мусульман. За словами начальника Управління у справах релігії Туреччини Мехмета Гормеза, цей закон означає "повернення до релігійних свобод в Австрії на рівні столітньої давності".

Прийнятий парламентом закон, по суті, оновлює "Закон про іслам" 1912-го року, який гарантував права мусульман Боснії і Герцеговини Австро-Угорської імперії.