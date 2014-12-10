На коронації британських монархів запропонували читати Коран

Колишній єпископ Оксфорда лорд Річард Харріс запропонував читати Коран на церемонії коронації британських монархів, передає Lenta.ru з посиланням на The Telegraph.

Харріс зазначив, що це могло б зробити наступну коронацію більш гостинною. В якості прикладу колишній єпископ навів Брістольський кафедральний собор, де в 2013 році на одній з церемоній священнослужителі крім Біблії читали Коран. Зроблено це було тому, що на заході були присутні мер міста і шериф графства, які сповідують іслам.

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Мусульмани становлять п'ять відсотків населення Великобританії, це більше 2,8 мільйона чоловік. Їх громада постійно зростає. Експерти відзначають, що мусульмани також стають все більш впливовою силою в країні та активно присутні в політичному полі: кожна партія прагне заручитися їх підтримкою.

Коли відбудеться наступна церемонія коронації, невідомо. Єлизавета II вступила на престол у 1953 році і править по сьогоднішній день.