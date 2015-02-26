"Нову хвилю" перенесли з Юрмали в Сочі

Про це в інтерв'ю Латвійському телебаченню повідомив один із засновників фестивалю, композитор Ігор Крутой, пише ТАСС.

"По-моєму, все вже зрозуміло. "Нова хвиля" буде в Сочі. Коли ваш міністр забороняє в'їзд російським артистам, як може бути інакше?", - підкреслив він.

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"Остання справа завжди використовувати якісь політичні моменти в площині музики, в площині театрального мистецтва. Зараз, звичайно, напружена міжнародна обстановка, і лише ледачий не використовує політичну обстановку в зручній для нього ситуації, щоб отримати якісь речі", - сказав він.

Влітку, напередодні міжнародного конкурсу молодих виконавців популярної музики "Нова хвиля" рішенням глави МЗС Латвії в список осіб, яким на невизначений термін заборонений в'їзд на територію республіки, були внесені Йосип Кобзон, Олег Газманов, а також Алла Перфілова, відома під сценічним псевдонімом Валерія. Як пояснили у відомстві, рішення пов'язане з діями Росії проти України.