Райс скликає зустріч з колегами з Європи щодо України - ЗМІ
22:05, 26 лютого 2015Світ
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Помічник президента США з національної безпеки Сюзан Райс в четвер скликає зустріч щодо України зі своїми європейськими партнерами
Райс скликає зустріч з колегами з Європи щодо України / ruslentanews.com
Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на офіційного представника Білого дому Джоша Ернеста.
За його даними, Райс зустрічається з представниками Великобританії, Італії, Франції та Німеччини. Однак Ернест не став приводити деталі переговорів.
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”Відомо, що така зустріч скликається. Але у мене немає даних з приводу рішень”, - сказав він.
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