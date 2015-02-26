Райс скликає зустріч з колегами з Європи щодо України - ЗМІ

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на офіційного представника Білого дому Джоша Ернеста.

За його даними, Райс зустрічається з представниками Великобританії, Італії, Франції та Німеччини. Однак Ернест не став приводити деталі переговорів.

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”Відомо, що така зустріч скликається. Але у мене немає даних з приводу рішень”, - сказав він.