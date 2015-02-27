Латвійська поліція затримала організатора збору голосів в інтернеті за приєднання до Росії
22:05, 27 лютого 2015Світ
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Поліція безпеки Латвії затримала громадянина країни, який у березні минулого року організував збір голосів в Інтернеті про включення Латвії до складу Російської Федерації.
Латвійська поліція затримала організатора збору голосів в інтернеті за приєднання до Росії / flickr.com/photos/resnaate
Як повідомляє Delfi, співробітники спецслужби встановили його особу, а потім провели п`ять обшуків, вилучивши комп`ютерну техніку та носії даних.
Стосовно затриманого розпочато кримінальну справу за статтею ”публічний заклик до підриву територіальної цілісності Латвійської Республіки”.
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В ході розслідування з`ясувалося, що затриманий причетний і до інших провокацій в інтернеті, що здобули останнім часом широкий резонанс в латвійському суспільстві. Яким саме - не уточнюється.
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