Латвійська поліція затримала організатора збору голосів в інтернеті за приєднання до Росії

Як повідомляє Delfi, співробітники спецслужби встановили його особу, а потім провели п`ять обшуків, вилучивши комп`ютерну техніку та носії даних.

Стосовно затриманого розпочато кримінальну справу за статтею ”публічний заклик до підриву територіальної цілісності Латвійської Республіки”.

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В ході розслідування з`ясувалося, що затриманий причетний і до інших провокацій в інтернеті, що здобули останнім часом широкий резонанс в латвійському суспільстві. Яким саме - не уточнюється.