У центрі Москви знайшли автомобіль вбивць Нємцова (фото)

15:12, 28 лютого 2015
Світ
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За даними ЗМІ, зараз оперативники та експерти оглядають автомобіль.

Предполагаемый автомобиль, на котором передвигался убийца / РЕН ТВ

Поліцейські виявили машину вбивць Бориса Нємцова, вбитого напередодні у центрі Москви, повідомляє російський канал РЕН ТВ.

Зараз оперативники та експерти оглядають автомобіль. Можливо, виявлені в салоні авто біологічні частинки, відбитки пальців допоможуть встановити особи злочинців.

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Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого.

У Нємцова вистрілили кілька разів в спину з проїжджаючого повз автомобіля. Від отриманих ран він помер на місці.

Але за кілька годин поліція з'ясувала, що знайдений автомобіль не має відношення до вбивства політика.

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