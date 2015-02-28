У центрі Москви знайшли автомобіль вбивць Нємцова (фото)

Поліцейські виявили машину вбивць Бориса Нємцова, вбитого напередодні у центрі Москви, повідомляє російський канал РЕН ТВ.

Зараз оперативники та експерти оглядають автомобіль. Можливо, виявлені в салоні авто біологічні частинки, відбитки пальців допоможуть встановити особи злочинців.

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Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого.

У Нємцова вистрілили кілька разів в спину з проїжджаючого повз автомобіля. Від отриманих ран він помер на місці.

Але за кілька годин поліція з'ясувала, що знайдений автомобіль не має відношення до вбивства політика.