Поліція з'ясувала, що знайдений автомобіль в центрі Москви не має відношення до вбивства Нємцова

Поліцейські допитали власників білого автомобіля, який був виявлений неподалік від місця розстрілу, повідомляє РЕН ТВ.

Раніше повідомлялося, що за кермом машини можуть перебувати кілери, які справили постріли у Бориса Нємцова.

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Однак після допиту стало відомо, що автомобіль і його власники не мають відношення до вбивства, яке сталося напередодні на Великому Замоськворецькому мосту.

Нагадаємо, минулої ночі в центрі Москви невідомі застрелили російського політика. Злочинці відкрили стрілянину, після чого зникли з місця злочину.