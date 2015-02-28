Поліція з'ясувала, що знайдений автомобіль в центрі Москви не має відношення до вбивства Нємцова
18:35, 28 лютого 2015Світ
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Поліцейські допитали власників знайденої машини.
Автомобіль не належить злочинцям / РЕН ТВ
Поліцейські допитали власників білого автомобіля, який був виявлений неподалік від місця розстрілу, повідомляє РЕН ТВ.
Раніше повідомлялося, що за кермом машини можуть перебувати кілери, які справили постріли у Бориса Нємцова.
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Однак після допиту стало відомо, що автомобіль і його власники не мають відношення до вбивства, яке сталося напередодні на Великому Замоськворецькому мосту.
Нагадаємо, минулої ночі в центрі Москви невідомі застрелили російського політика. Злочинці відкрили стрілянину, після чого зникли з місця злочину.
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