Поліція з'ясувала, що знайдений автомобіль в центрі Москви не має відношення до вбивства Нємцова

18:35, 28 лютого 2015
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Поліцейські допитали власників знайденої машини.

Автомобиль не принадлежит преступникам / РЕН ТВ

Поліцейські допитали власників білого автомобіля, який був виявлений неподалік від місця розстрілу, повідомляє РЕН ТВ.

Раніше повідомлялося, що за кермом машини можуть перебувати кілери, які справили постріли у Бориса Нємцова.

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Однак після допиту стало відомо, що автомобіль і його власники не мають відношення до вбивства, яке сталося напередодні на Великому Замоськворецькому мосту.

Нагадаємо, минулої ночі в центрі Москви невідомі застрелили російського політика. Злочинці відкрили стрілянину, після чого зникли з місця злочину.

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