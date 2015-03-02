Подруга Нємцова відмовилася від програми захисту свідків
Ганна Дурицька, яка була свідком вбивства Бориса Нємцова, відмовилася від програми захисту свідків.
Про це заявив її адвокат Вадим Прохоров, повідомляє "Meduza".
Як повідомив адвокат, слідчі дії з Дурицької вже закінчуються.
У той же час Прохоров поскаржився на порушення її прав. За його словами, дівчина постійно перебуває під охороною, її нікуди не випускають з квартири.
"Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, звернемося до Генеральної прокуратури, до уповноваженого з прав людини і до суду", - сказав Прохоров.
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При цьому в Слідчому комітеті заявили, що оскільки Дурицька є прямим свідком вбивства, є підстави для проведення з нею додаткових слідчих дій.
Нагадаємо, українка Ганна Дурицька, яка була з Борисом Нємцовим в момент убивства політика, дала свідчення у справі. Поки що вона залишається в Москві під охороною.
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