Подруга Нємцова відмовилася від програми захисту свідків

Про це заявив її адвокат Вадим Прохоров, повідомляє "Meduza".

Як повідомив адвокат, слідчі дії з Дурицької вже закінчуються.

У той же час Прохоров поскаржився на порушення її прав. За його словами, дівчина постійно перебуває під охороною, її нікуди не випускають з квартири.

"Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, звернемося до Генеральної прокуратури, до уповноваженого з прав людини і до суду", - сказав Прохоров.

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При цьому в Слідчому комітеті заявили, що оскільки Дурицька є прямим свідком вбивства, є підстави для проведення з нею додаткових слідчих дій.

Нагадаємо, українка Ганна Дурицька, яка була з Борисом Нємцовим в момент убивства політика, дала свідчення у справі. Поки що вона залишається в Москві під охороною.

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