МЗС Чехії: ЄС повинен бути готовий до найгіршого сценарію в Україні

Про це сказав міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек в інтерв'ю газеті Wyborcza, передає "ЄвроПравда".

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Він спростував думку про те, що поглиблення співпраці між Австрією, Словаччиною та Чехією може призвести до створення коаліції, спрямованої проти санкцій відносно РФ.

"Не хочемо бути нічиїм троянським конем. Ми єдині з іншими країнами ЄС щодо кризи в Україні, тому що це наш єдиний шанс. Криза в Україні та "Ісламська держава" - ці проблеми можна вирішити, якщо ЄС буде функціонувати як цілісність", - зазначив він.

За його словами, доцентрові сили в ЄС зараз досить сильні, і навіть прем'єр Угорщини, якого вважають товаришем Кремля, заявляє, що підтримує загальну політику Євросоюзу.

На думку Любомира Заоралека, ЄС зробив все можливе для врегулювання кризи на Донбасі.

"Коли вмирають тисячі, не можна говорити, що ми зробили достатньо. Не все йшло так гладко, як планувалося. Але ми зробили все, що від нас залежало. Тепер ми повинні бути послідовними. ЄС повинен бути в змозі реагувати на будь-який варіант ситуації в Україні, навіть на найменш сприятливий", - зазначив Любомир Заоралек.

У той же час він черговий раз підкреслив, що виступає виключно за дипломатичне врегулювання кризи в Україні і проти поставок зброї.

"ЄС-це не забороняє, і ми не повинні цього робити. Україна - не агресор. Питання постачання зброї повинне вирішуватися кожною країною індивідуально. На нашу думку, поставки зброї призведуть до великих страждань мирного населення", - сказав Любомир Заоралек.

За його словами, дипломатичний тиск, економічні санкції є значно більш сильними інструментами, здатними вплинути на Росію.