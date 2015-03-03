ЄС починає перегляд європейської політики сусідства

Про це у вівторок у Брюсселі повідомив прес-секретар Єврокомісії Маргарітіс Шінас, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Єврокомісар Йоханнес Хан і високий представник ЄС Федеріка Могеріні представлять майбутній підхід до європейської політики сусідства", - зазначив він.

У відповідному повідомленні ЄК зазначається, що з часу останнього перегляду, який був у 2011 році, в регіоні відбулися значні події. "Зараз важливо здійснити фундаментальний перегляд принципів, на яких грунтується політика, а також те, як можуть бути використані відповідні інструменти. Мета - провести до кінця червня широкі консультації як з країнами-партнерами, так і з учасниками в ЄС", - повідомляє ЄК.

У прес-релізі також говориться, що після публічних консультацій восени будуть оприлюднені пропозиції щодо майбутніх напрямків Європейської політики сусідства.