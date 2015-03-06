У Москві за рік дев'ятьох осіб арештували за зраду і шпигунство

Про це повідомляє ТАСС.

"В період з 1 січня 2014 року по 3 березня 2015 року Лефортовським судом міста Москви були винесені постанови про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо семи осіб, обвинувачених у вчиненні державної зради, а також про арешт двох осіб, обвинувачуваних у здійсненні шпигунства". - повідомила прес-секретар суду Уляна Солопова.

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В останні місяці з'явилися повідомлення про цілу низку кримінальних справ за державну зраду і шпигунство, розслідуваних в Росії.