Приймальні трьох міністрів Канади отримали конверти з невідомим порошком
У приймальні трьох міністрів Канади, розташовані в провінції Квебек, у четвер були доставлені конверти з невідомим білим порошком.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал CTV.
"Небезпечні листи" призначалися членам правлячої консервативної партії: міністрові міжнародного розвитку та з питань франкомовних громад Крістіану Параді, міністрові інфраструктури Дені Лебелю і міністрові малого бізнесу, туризму та сільського господарства Максиму Берньє.
Читайте такожКанадського міністра закидали черевиками і яйцями в Палестині
За даними поліції, вміст одного листа - міністру Лебелю - не небезпечний для здоров'я. "Речовини з інших конвертів ще проходять експертизу", - додали правоохоронці, не уточнивши, що саме було в першому конверті.
За інформацією CTV, в одному з конвертів разом з порошком був лист, де невідомі погрожували "знищити консерваторів".
Розпочато розслідування.