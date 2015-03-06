Приймальні трьох міністрів Канади отримали конверти з невідомим порошком

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал CTV.

"Небезпечні листи" призначалися членам правлячої консервативної партії: міністрові міжнародного розвитку та з питань франкомовних громад Крістіану Параді, міністрові інфраструктури Дені Лебелю і міністрові малого бізнесу, туризму та сільського господарства Максиму Берньє.

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За даними поліції, вміст одного листа - міністру Лебелю - не небезпечний для здоров'я. "Речовини з інших конвертів ще проходять експертизу", - додали правоохоронці, не уточнивши, що саме було в першому конверті.

За інформацією CTV, в одному з конвертів разом з порошком був лист, де невідомі погрожували "знищити консерваторів".

Розпочато розслідування.