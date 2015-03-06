Путін має бути допитаний слідчими у справі Нємцова - Яшин

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив ще один російський опозиціонер, соратник і друг Нємцова Ілля Яшин, передає ТСН.

"Путін є головним одержувачем вигоди від вбивства Бориса. Нємцов був найголовнішим, найяскравішим і найзмістовнішим критиком президента і його найближчого оточення", - заявив Яшин.

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За його словами, Путін як мінімум несе політичну відповідальність за смерть Нємцова, тому що саме російський президент несе відповідальність за ту атмосферу ненависті щодо опозиції, яку він називав "націонал-зрадниками", "п'ятою колоною", "ворогами Росії".

"Врешті-решт, саме ця ненависть матеріалізувалася в кулі, які вбили мого друга Бориса Нємцова. Володимир Путін має бути як мінімум допитаний слідчими, хоча я прекрасно розумію, що поки влада не зміниться, навряд чи це відбудеться", - сказав Яшин.

Також у соратника Нємцова викликає подив версії вбивства від Слідчого комітету РФ, які бачать в злочині "побутовий грунт" або "український слід".

"Коментарі Слідчого комітету по суті зводяться до політичних спекуляцій з приводу особистого життя Нємцова, якась нісенітниця про український слід. Основні версії, які лежать на поверхні - доповідь Нємцова про Україну, його критика на адресу високопоставлених чиновників. Наскільки я розумію, ці версії навіть не розглядаються", - сказав політик.