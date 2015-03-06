США: Критично важливо повернути Україні контроль над кордоном з Росією

Про це заявив заступник державного секретаря США Ентоні Блінкен, передає "Радіо Свобода".

"Доки не настане відновлення міжнародного кордону між Україною і Росією, Росія і її президент Володимир Путін завжди матимуть можливість змінити перебіг подій у будь-який час – направити нові озброєння, війська, амуніцію і знову розпалити конфлікт", - сказав головний американський дипломат, перебуваючи в Берліні.

При цьому він звернув увагу, що цей критично важливий пункт є останнім у втіленні мирного плану.

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Блінкен водночас зазначив: якщо Росія і підконтрольні їй сепаратисти дотримаються всіх своїх зобов’язань, світова спільнота може і почне поступово скорочувати накладені на них санкції. Якщо ж цього не станеться, чи якщо вони підуть на нові агресивні дії, санкції й тиск на них посилять, застеріг чільний представник Держдепартаменту.

«Вибір ясний, і вибрати має Володимир Путін», – наголосив Антоні Блінкен.