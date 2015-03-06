Чехія віддасть Польщі частину своєї території - The Telegraph

Прага запропонувала Варшаві змінити спільний кордон, яка була встановлена в часи Холодної війни і під тиском СРСР, повідомляє ZN.UA з посиланням наThe Telegraph .

Чеська сторона пояснила свою готовність віддати частину території, яка нині входить до складу країни, намірами "розвинути добросусідські відносини з поляками.

Тепер Прага чекає затвердження запропонованого плану переділу кордону від Варшави.

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"Польща отримає свою територію назад. Але поки що всі подробиці цієї справи конфіденційні, тому я не можу про них розповісти", - сказав прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка.

Перед цим Прага пропонувала Варшаві фінансову компенсацію за спірну територію. Але польська сторона відмовилася. Чеські ЗМІ з'ясували, що мова йде про території в Північній Моравії і Північній Богемії.