Невідомі влаштували різанину на вокзалі в Китаї, поранено 9 осіб

Один підозрюваний був убитий на місці, другий - заарештований. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Напад стався під час ранкової години пік.

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Рік тому 31 людина загинула під час різанини на вокзалі в місті Куньмін. Китайська влада поклала відповідальність за цей напад на ісламських екстремістів з Сіньцзян-Уйгурського автономного району.