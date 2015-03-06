Невідомі влаштували різанину на вокзалі в Китаї, поранено 9 осіб
09:34, 06 березня 2015Світ
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Озброєні ножами люди напали на залізничний вокзал у Гуанчжоу, в результаті чого щонайменше дев'ять осіб отримали поранення, повідомляє китайська поліція.
REUTERS
Один підозрюваний був убитий на місці, другий - заарештований. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Напад стався під час ранкової години пік.
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Рік тому 31 людина загинула під час різанини на вокзалі в місті Куньмін. Китайська влада поклала відповідальність за цей напад на ісламських екстремістів з Сіньцзян-Уйгурського автономного району.
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