Путін позбавив своїх підлеглих 10% зарплати

Президент Росії Володимир Путін підписав Указ "Про грошовий зміст федеральних державних цивільних службовців Адміністрації Президента Російської Федерації". Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Кремля.

"Виплачувати з 1 травня по 31 грудня 2015 року федеральним державним цивільним службовцям Адміністрації Президента Російської Федерації грошове утримання із зменшенням на 10%", - йдеться в указі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін вирішив замкнути на себе прийняття рішень про фінансування проектів з Фонду національного добробуту (ФНД). Виділяти кошти з ФНД можна буде тільки з дозволу Путіна.