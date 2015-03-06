У Киргизії запропонували відмовитися від російських прізвищ

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство «24.kg».

Згідно з повідомленням, депутат запропонував записувати прізвища з додаванням слів «тегін» (традиційно воно використовувалося в прізвищах знатного роду) для чоловіків і «кизи» (у перекладі - «дочка») для жінок.

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Мадалієв впевнений, це може стати альтернативною додавання російських суфіксів «-ов» і «-єв». «Так само як через «-ов» і «-єв» різняться чоловіки та жінки, через слова «тегін» і «кизи» розрізняти чоловіків і жінок», - пояснив він.

На думку киргизького депутата Мадалієва, таке написання прізвищ поширилося в Киргизії з приходом радянської влади «разом з формами структури написання прізвищ російського народу (-ов, -ев)», а повернення традиційних прізвищ створить передумови для збереження киргизів як нації.

Відзначається, що законопроект, який представляє собою поправки в законодавство, поки винесено на громадське обговорення.