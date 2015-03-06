Україна стала торговим ельдорадо для білорусів - польська газета

Громадяни Білорусі масово виїжджають на закупівлі до України, де після девальвації гривні можна купити багато товарів значно дешевше, ніж в їхній країні.

Про це пише у п'ятницю польська Gazeta Wyborcza.

"Раніше були популярні поїздки до Польщі, але після девальвації рубля Польща стала занадто дорога, а в Україні гривня теж девальвувала. Ще до того там було дешевше, ніж у нас, а тепер - це справжнє ельдорадо", - сказав виданню Василь Мацкевич з білоруського Пінська, котрий знаходиться за 30 км від кордону з Україною.

Він розповів, що поїзди, котрі їдуть в Україну, повністю заповнені людьми, котрі намагаються скупитися подешевше. М'ясо в українських магазинах можна купити навіть удвічі дешевше, ніж у Білорусі, яблука - на 40-50%, а домашню хімію - на 30-40%.

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Газета також написала, що такі поїздки білорусів починають змінювати їхній погляд на те, що відбувається в Україні.

"Після Майдану люди, які дивились російське телебачення, боялись їхати в Україну", - розповідає білоруський журналіст Анатоль Гатоучиц з Гомеля, котрий знаходиться за 40 км від кордону з Україною.

"Тепер ситуація змінилася. Люди їздять та бачать, що у прикордонних районах точиться нормальне життя. Тепер вони навіть сміються з тих, хто залишається під впливом засобів масової інформації та далі бояться їхати", - відзначає журналіст, якого цитує газета.

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Як повідомляв УНІАН, у другій половині лютого 2015 року українська гривня по відношенню до долара обвалилась до 30-40 гривень після 16 гривень на початку цього року. На цьому тижні після введених заходів українською владою гривня почала зміцнюватися та на міжбанку вже досягла рівня 23-24 гривень за долар.