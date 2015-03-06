Помер продюсер «Стар Треку» Харві Беннетт

Більшу частину своєї кар'єри Беннетт провів на телебаченні, де продюсував такі серіали, як «Загін "Стиляги"» (1968 - 1973), «Людина на шість мільйонів доларів» (1974 - 1978), «Біонічна жінка» (1976 - 1978), «Людина з Меркурія» (1978), повідомляє Lenta.ru.

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На початку 1980-х компанія Paramount запросила кінематографіста попрацювати над другим повнометражним фільмом за мотивами популярного серіалу студії «Зоряний шлях» (Star Trek). Беннетт став співавтором сценарію і спродюсував картину, яка отримала назву «Зоряний шлях 2: Гнів Хана», яка стала хітом прокату, а в 2008-му була включена в список 500 кращих жанрових фільмів в історії за версією Американського кіноінституту (AFI).