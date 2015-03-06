У мерії Томська пообіцяли пенсіонерам безкоштовний хліб на свята, але потім передумали

Про це пише Слон.

На даний момент офіційний портал мерії Томська видалив повідомлення про початок акції «Безкоштовний хліб пенсіонерам», однак новина залишилася доступна в кеші Google, при цьому на самому сайті лишилися тільки повідомлення з попереднім і наступним порядковими номерами.

Читайте також"Конфіскацію" пенсійних накопичень росіян можуть продовжити і на 2016 рікУсього в місті, за даними на 2011 рік, проживає понад 100 тисяч пенсіонерів. Кілограм білого хліба в Томську, за даними Росстату, в січні 2015 року коштував 73,2 рубля (27-30 гривень - ред.). За рік хліб у Томській області подорожчав на 12,6%.

"Ми підтримуємо такі ініціативи. Всі підприємці повинні розуміти, що зростання цін на продукцію, яке відбувається зараз, часом робить недоступними для малозабезпечених людей, пенсіонерів навіть основні продукти харчування. Сподіваюся, що торговельні мережі також відновлять практику зниження цін на основні продукти харчування: хліб, молоко, крупи, і будуть вводити «особливі цінники» на ці життєвоважливі продукти", - цитував сайт мерії мера Томська Івана Кляйна.