В російському Тольятті поховали двох десантників, які могли загинути під Дебальцевим - ЗМІ

В російському Тольятті у п’ятницю, 6 березня, поховали двох військових-десантників, загиблих 28 січня за нез’ясованих обставин. Про це повідомляє Громадське із посиланням на місцеве видання tltpravda.ru.

«Їх ховали сьогодні, 6 березня, з військовими почестями – салют у виконанні бійців, судячи з усього, розквартированої в Тольятті 3-ї бригади спецназу ГРУ, оркестр. Могили – на Алеї Слави Баникінского цвинтаря», - йдеться у повідомленні.

Померлих ховали у двох цинкових трунах.

Читайте такожНезадовго до загибелі Нємцов зв'язувався з ріднею убитих на Донбасі російських десантників

«На кожній товстим чорним маркером підписано прізвище. Близько двохсот (за дуже грубою оцінкою «на око») прийшли на похорон. Родичі не бажали, мабуть, афішувати похорон з особистих міркувань (ні про яку секретність і взагалі проблеми мова не йде – доступ до кладовища ніхто не перегороджував). Вчора інформацію про них хтось «злив» в соціальні мережі – тільки тому я і приїхав на цвинтар. Мабуть, крім мене випадкових людей не було. Або майже не було», - пише автор новини.

Він не виключає, що загинути російські військові могли в Україні: «Обидва загинули ще 28 січня. Тоді якраз починалася операція, яка в результаті призвела до найжорсткішого розгрому українських військ під Дебальцевим».