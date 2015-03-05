У НАТО кажуть, що російські війська гинуть на сході України у "великих кількостях"

І російське керівництво має все менше й менше змоги приховувати цей факт, наголосив він, виступаючи на конференції у столиці Латвії Ризі, передає Радіо Свобода.

За словами Вершбоу, Росія несе особливу відповідальність за досягнення справжньої деескалації на сході України, а не лише тимчасової паузи.

Хоча досягнена минулого місяця у Мінську чергова домовленість про припинення вогню важлива, але вирішальним є її повне виконання, додав заступник генсекретаря НАТО.

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Росія, за наявними в України й на Заході даними, підтримує проросійських сепаратистів на сході України не лише сучасними озброєннями, зокрема, важкими, а й живою силою, у тому числі підрозділами регулярних збройних сил.

Раніше УНІАН повідомляв, що у НАТО не виключають, що бойовики готуються до подальшого наступу.