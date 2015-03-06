У Бангладеш митники знайшли в сумці у дипломата з КНДР 27 кг золота

20:39, 06 березня 2015
Світ
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Митна служба Бангладеш виявила в ручній поклажі північнокорейського дипломата, який повертався з Сінгапуру, близько 27 кг золота вартістю $1,7 млн.

REUTERS

При огляді багажу першого секретаря посольства КНДР в Дацці Сон Юн Нама співробітники митниці виявили в ручній поклажі золоті злитки і ювелірні вироби. При цьому спочатку дипломат відмовлявся показувати вміст своїх сумок.

На думку керівництва митниці, швидше за все мова йде про контрабанду, а дипломата використовували в якості посередника. Все знайдене у Сон Юн Нама золото було конфісковано, самого дипломата затримувати не стали. Проте влада Бангладеш не виключила, що в його відношенні буде порушено кримінальну справу.

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