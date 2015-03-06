Глави МЗС країн ЄС зосередилися на підтримці виконання Мінських угод та посиленні місії ОБСЄ - Могеріні

Про це після завершення неформального засідання міністрів, яке пройшло у п'ятницю в Ризі, повідомила Високий представник ЄС з питань зовнішньоі політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

"Дуже добре, що сьогодні ми зосередилися, головним чином, на тому, як Європейський Союз може надати підтримку реалізації Мінських домовленостей, починаючи з укріплення місії ОБСЄ", - сказала вона.

За словами Могеріні, дискусія з генеральним секретарем ОБСЄ Ламбертом Заньєром "була корисна не тільки для того, щоб оцінити ситуацію на місцях, але й розуміти, що потрібно, а чого не вистачає на даний момент, щоб зробити дійсно ефективним моніторинг режиму припинення вогню і контроль за відводом озброєння".

"Але також основний акцент був зроблений на інших частинах реалізації Мінських домовленостей, починаючи з процесу реформ в Україні, оскільки це реформи на соціальному та економічному рівнях, реформи на політичному рівні, процес децентралізації, реформа Конституції, а також дострокові місцеві вибори, як це передбачають Мінські домовленості", - пояснила вона.

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Високий представник також повідомила, що міністри погодилися з необхідністю продовжувати проведення Європейським Союзом тристоронніх переговорів з Росією і Україною як з енергетичних питань, так і з питань торгівлі, зокрема, при реалізації торговельної частини Угоди про асоціацію.

"Ми також наполягали на тому, що повинні мати більше ефективної гуманітарної підтримки і доступ на Захід і на Схід України, і в цьому відношенні ЄС буде нарощувати свої зусилля", - наголосила Могеріні.

Високий представник запевнила, що ЄС залишається єдиним у "будь-яких діях, які він робить по відношенню до Росії і по відношенню до України".