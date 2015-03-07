В Японії задумалися про створення служби зовнішньої розвідки

00:52, 07 березня 2015
Світ
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Парламентарії від правлячої Ліберально-демократичної партії Японії пропонують створити самостійну службу зовнішньої розвідки, взявши за зразок британську MI6.

REUTERS

Про це заявив професор токійського університету Такусеку Такасі Кавакамі, пише Росбалт з посиланням на Daily mail.

"Розвідувальне агентство життєво необхідно Японії, щоб стати "нормальною країною", - сказав він.

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Японські депутати сподіваються представити попередній проект нової спецслужби восени поточного року після ознайомчої поїздки до Великобританії.

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