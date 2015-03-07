Музей "Перм-36" тепер розповідатиме про доблесть співробітників ГУЛАГу

Про це розповів член правління міжнародного товариства "Меморіал" Олександр Каліх, передає Грани.ру.

"Тепер "Перм-36" – це музей, в якому розповідається про важку і благородну працю доблесних співробітників ГУЛАГу, про те, які технології застосовувалися, щоб захистити великий народ від "п'ятої колони" і різних нацистів з України", – заявив Каліх.

З його слів, перша виставка в музеї буде присвячена засобам охорони та технічним засобам утримання ув'язнених.

Читайте такожУ Росії закривають музей ГУЛАГу

Директор "Перм-36" Віктор Шмиров повідомив у коментарі BBC, що музей збережеться, але буде повністю змінений. "Тепер це музей про табірне системі, але не про політичних ув'язнених. Вони не говорять про репресії або про Сталіна ", - сказав Шмиров.

Нагадаємо, раніше російська автономна некомерційна організація "Меморіальний центр історії політичних репресій "Перм-36" заявила про припинення діяльності та початок процедури самоліквідації. Музей був змушений піти на такий крок через конфлікт із владою, який розпочався після того, як крайовий уряд перестав сплачувати рахунки установи, накопичивши комунальну заборгованість.