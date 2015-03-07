Помічник генсека ООН: "вікно можливостей" для Донбасу швидко закривається

Про це заявив помічник генерального секретаря ООН Іван Шимонович на брифінгу в Раді Безпеки, повідомляє "Голос Америки".

"Після загибелі понад шести тисяч людей, мільйона переміщених і сотень тисяч біженців, подальших порушень міжнародних законів та прав людини, конфлікт ще не досяг точки неповернення. Проте вікно можливостей, схоже, швидко закривається. Ми просто не можемо дозволити цьому статися", сказав він.

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Російський представник в ООН Віталій Чуркін відмовився коментувати виступ Шимоновича про стан з правами людини на сході України і в окупованому Криму.