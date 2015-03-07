Назарбаєв: в старших класах потрібно викладати всі предмети англійською мовою
10:22, 07 березня 2015Світ
1193 0
Як приклад глава Казахстану привів Малайзію та Сінгапур
крім англійської, дітей треба вчити казахської та російської мов - Назарбаєв / Фото УНІАН
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував радикальну реформу освіти.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на NUR.KZ, на думку Назарбаєва, в старших класах слід викладати всі предмети англійською мовою.
Як приклад глава держави навів Малайзію та Сінгапур.
Читайте такожКазахстан занурився в кризу: урізає бюджет, створює резерв, заморожує генплани
Назарбаєв також зазначив, що крім англійської дітей слід навчати казахській та російській мовам.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter