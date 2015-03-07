Назарбаєв: в старших класах потрібно викладати всі предмети англійською мовою

10:22, 07 березня 2015
Світ
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Як приклад глава Казахстану привів Малайзію та Сінгапур

Фото УНИАН

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував радикальну реформу освіти.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на NUR.KZ, на думку Назарбаєва, в старших класах слід викладати всі предмети англійською мовою.

Як приклад глава держави навів Малайзію та Сінгапур. 

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Назарбаєв також зазначив, що крім англійської дітей слід навчати казахській та російській мовам.

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