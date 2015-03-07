Майже 60 людей загинули внаслідок трьох вибухів в Нігерії

До 58 зросла кількість жертв трьох вибухів, здійснених у суботу терористами-смертниками в нігерійському місті Майдугурі - адміністративному центрі північно-східного штату Борно.

Як передає ТАСС, за останніми даними поліції, близько 139 осіб дістали поранення.

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Велика кількість загиблих і постраждалих стала наслідком того, що вибухи прогриміли в багатолюдних місцях, зокрема, на міському рибному ринку і на автобусній зупинці. За наявною інформацією, серед загиблих є діти.

До цього моменту жодна з діючих у країні терористичних угруповань не взяла на себе відповідальність за теракт, проте, імовірно, за ним стоять бойовики радикального угрупування "Боко харам".

"Боко харам" прагне створити на північному сході Нігерії ісламський халіфат і ввести норми шаріату (ісламського права). Протягом кількох років її бойовики фактично ведуть війну проти влади, вибираючи в якості цілей об'єкти, пов'язані з армією і поліцією, а також нападаючи на старійшин і лідерів релігійних громад, мирних громадян.