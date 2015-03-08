У Канаді зійшов з рейок і загорівся третій за місяць поїзд

У Канаді з рейок зійшов потяг, що перевозив нафту. На місці аварії виникла пожежа, а нафта потрапила у місцеву водойму, повідомляє російська служба ВВС.

В результаті катастрофи ніхто не постраждав, проте поліція попросила жителів міста Годама не залишати будинки через густий чорний дим.

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Це вже третій подібний інцидент в північній частині провінції Онтаріо за останній місяць.

Залізнична компанія заявила, що забруднення водойми буде усунуто за допомогою бонових загороджень.