У Канаді зійшов з рейок і загорівся третій за місяць поїзд
03:47, 08 березня 2015Світ
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Поліція попросила жителів міста Годама не залишати будинки через густий чорний дим.
ntv.ru
У Канаді з рейок зійшов потяг, що перевозив нафту. На місці аварії виникла пожежа, а нафта потрапила у місцеву водойму, повідомляє російська служба ВВС.
В результаті катастрофи ніхто не постраждав, проте поліція попросила жителів міста Годама не залишати будинки через густий чорний дим.
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Це вже третій подібний інцидент в північній частині провінції Онтаріо за останній місяць.
Залізнична компанія заявила, що забруднення водойми буде усунуто за допомогою бонових загороджень.
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